مذكرة تفاهم بين اتحاد الرياضات الشتوية و«الأولمبياد الخاص»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان الرياضي)

وقع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم بينهما تمتد لعامين، وترتكز على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات ومبادرات الأنشطة الرياضية.

وتأتي هذه المذكرة لدعم مشاركة لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي بفعاليات الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والمقررة في كازان 2022، استمراراً للتعاون المثمر الذي حققه لاعبونا من أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص الذي نظمته الإمارات مارس 2019.

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