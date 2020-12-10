فعالية رياضية في دبي خلال الأسبوع الجاري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد إمارة دبي تنظيم 22 فعالية رياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الأسبوع الجاري، والتي تقام في مختلف مناطق إمارة دبي، وذلك ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية المتنوعة، ومن أبرزها بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، مؤتمر ومعرض دبي الدولي للرياضات التراثية وقمة مي فت للصحة واللياقة البدنية.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظمه مجموعة «دوموس» من اليوم وحتى الأحد المقبل، ويسلّط الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات وأفضل الممارسات في قطاع الرياضات التراثية، كما يعرض خلاله مختلف المعدات والمستلزمات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية، ويتضمن المؤتمر سلسلة من المناقشات والعروض التقديمية لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات وطرق دمج الأساليب الحديثة مع الحفاظ على الهوية التراثية العريقة لكل رياضة، كما سيتخلل المعرض العديد من الفعاليات الشعبية التراثية.

معرفة

ويستقطب المعرض والمؤتمر عدداً كبيراً من المشاركين والزوّار، من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في نشر الوعي حول الرياضات التراثية الإماراتية وتعزيز المعرفة بالثقافة الإماراتية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تسهيل ممارسة هذه الرياضات على المستويين المحلي والعالمي، وتشمل الفئات الرياضية التي سيتم عرضها خلال الحدث، تربية الصقور، وصيد الأسماك، وسباق الهجن وغيرها من الرياضات التراثية، وتُعد الرياضات التراثية عنصراً أساسياً في تعزيز التواصل والتفاعل بين الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

قمة

وتقام فعاليات النسخة العشرين من قمة مي فت للياقة والصحة البدنية اليوم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في فندق (في) في شارع الشيخ زايد، ويشارك في هذه القمة نخبة من أفضل المدربين وخبراء اللياقة البدنية في العالم، يشاركون في 24 ورشة عمل، وتدعم هذه القمة قطاع الصحة واللياقة والاستثمار، ويستعرض العديد من رواد الأعمال في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب أحدث التقنيات والاستراتيجيات في هذا المجال، حيث تحمل هذه القمة مصطلح المؤتمر أو القمة الاقتصادية، لأن هناك الكثير من رجال الأعمال والشركات جاؤوا لتكوين شراكات عمل وتبادل معرفة، وسيتم الترويج هذا العام خلال القمة إلى مبادرة تجعل التدريبات البدنية أكثر متعة.

فعاليات

وتتضمن فعاليات الأسبوع الجاري تنظيم بطولة الحبتور للتنس الثالثة والعشرين والتي تختتم بعد غدٍ السبت، وتقام في منتجع الحبتور جراند، وبطولة الإمارات للكريكت التي تستمر حتى 23 الجاري، وتقام في استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية، كما يقام كأس وينستون تشتيرتشيل للبولو في منتجع ونادي الحبتور للبولو، والذي يستمر حتى 18 منه.

وتنطلق نهائيات جولة بطولة موانئ دبي العالمية للغولف اليوم ويشارك فيها أفضل 65 لاعباً مصنفاً من نخبة لاعبين في العالم، وتشهد البطولة حضور أكثر من 3000 من الجمهور لمتابعة الفعاليات التي تقام في ملاعب عقارات جميرا للغولف وتستمر حتى الأحد المقبل، كما يقام سباق ألتميت للجري الليلي في ميدان مساء اليوم.

1000

تتواصل بعد غدٍ السبت بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم التي يشارك فيها 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 52 فريقاً من 18 أكاديمية، وتقام منافساتها في مدينة دبي الرياضية، كما يقام ترايثلون جزيرة ديرة في جزيرة ديرة، وبطولة التزلج على الجليد في حلبة التزلج بليجرلاند في نادي النصر الرياضي، ودورة طاولة الزهر في منتجع دبي مارين الشاطئي، وتنطلق فعاليات مهرجان الرياضات المجتمعية المتعددة الذي يقام في ملاعب مدارس عدة بدبي.

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