19 ديسمبر انطلاقة بطولة الاتحاد للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم بطولة الاتحاد للجوجيتسو في 19 ديسمبر في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وتأتي البطولة في أعقاب إعلان الاتحاد عن أجندة الموسم 2021 وفي إطار وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأندية والمدربين على استعدادات اللاعبين لانطلاقة الموسم الجديد الذي سيكون حافلاً بالمنافسات المحلية والدولية، وتشكّل البطولة مناسبة جيدة للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين بعد أن أقّر الاتحاد استئناف التدريبات في مركز التدريب التابع لجوجيتسو أرينا يوم 3 نوفمبر الماضي، والتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية، كما تشهد البطولة مشاركة مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو لفئتي الشباب والكبار، فضلاً عن مشاركة لاعبي أندية الجوجيتسو في الدولة من جميع الجنسيات الأمر الذي يعزز من حجم المنافسة، لا سيما أنها تساهم في تعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات الرياضية المحلية والعالمية المقبلة.

وأكد منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن هذه البطولة تعكس حرص الاتحاد على تهيئة أفضل الظروف لعودة عجلة المنافسات إلى سابق عهدها وتصميمه على مواصلة رحلة الإنجازات التي تتحقق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل الاتحاد في سبيل ترجمة رؤيته الطموحة للارتقاء برياضة الجوجيتسو وتأكيد ريادته الرياضية عالمياً.

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