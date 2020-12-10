إغلاق التسجيل لثانية جولات التجديف في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق في مياه قناة دبي المائية غداً سباق الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم البحري 2020 - 2021.

وتواصل اللجنة المنظمة التحضيرات لإقامة السباق المرتقب، حيث تستمر عملية التسجيل في السباق عبر (الرابط الإلكتروني) والموقع الرسمي للنادي على الإنترنت حتى ظهر اليوم موعد إغلاق باب التسجيل للمشاركة في الحدث تمهيداً لاعتماد القائمة النهائية للقوارب المشاركة غداً.

وكانت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد أعلنت الأحد الماضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منافسات الجولة الأولى التي جرت بالتزامن مع ختام تحدي دبي للياقة 2020 الشهر الماضي بمشاركة 37 قارباً تقدمها قوارب الأشقاء من مملكة البحرين فيكتوريوس 53 وكي اتش كي 54 وسلطنة عمان في القارب رقم 44.

وشهد سباق الجولة الأولى تتويج بطل الموسم الماضي القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان وبقيادة النوخذة حميد البحري بطلاً للشوط الأول، بينما تفوق في الثاني القارب البحريني فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبدالله الحدي.

منافسات

وتمثل أهمية منافسات الجولة الثانية من «دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً» في أنه سيتم خلالها اختيار القوارب النخبة التي سوف تشارك (شوط) أغلى البطولات سباق كأس آل مكتوم العريق، والذي يصل هذا العام إلى النسخة رقم 24.

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