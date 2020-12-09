منصور بن زايد يشهد ختام منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة اليوم ختام منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2020 بالوثبة في أبوظبي، والتي أقيمت على مدار 7 أيام،بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات سن الحول والزمول التي أقيمت لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي للهجن بالوثبة في الفترة المسائية.

كما شهد السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، إضافةإلى جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بتنظيم سباقات الهجن العربية الاصيلة، والتي تأتي في إطارالحفاظ على التقاليد العربية والموروث المحلي، ووجه سموه تهنئته للفائزين ، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في السباقات القادمة.

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