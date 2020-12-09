هجن العاصفة تهيمن على صدارة الأشواط الرئيسية لسن اليذاع بالمرموم

المصدر: وام

هيمنت هجن العاصفة على صدارة الأشواط الرئيسية لسن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك من خلال التحديات التي شهدها ميدان المرموم مساء اليوم على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وظهر اسم "الشاهينية" بشعار هجن العاصفة من خلال الشوطين الرئيسيين لليذاع البكار حيث تمكنت "الشاهينية" من الفوز بالشوط الرئيسي للبكار المحليات محققة زمناً وقدره 9:15:0 دقيقة ..أما "الشاهينية" الأخرى للمضمر غياث الهلالي فقد حسمت جولة البكار المهجنات بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن بلغ 9:13:8 دقيقة.

وأعلن "شاهين" لهجن العاصفة عن نفسه بقوة من خلال الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات حيث نجح في قطع مسافة السباق في توقيت زمني مميز للغاية بلغ 9:08:8 دقيقة وكان الشوط الرابع عاصفياً حيث قاد من خلاله غياث الهلالي "شاهين" لقمة اليذاع الجعدان المهجنات وذلك بتوقيت وقدره 9:13:3 دقيقة.

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