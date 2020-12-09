مضمار جبل علي يعلن تفاصيل «سباق بردبي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن تفاصيل السباق الرابع للمضمار الأصفر، الذي سيحمل اسم «سباق بر دبي»، ويقام بعد غدٍ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي عن بُعد، الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور المهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورعاة السباق، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وتقدم المهندس شريف الحلواني مدير المضمار بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعم سموه المتميز والدائم لسباقات المضمار الأصفر.

كما تقدم بالشكر أيضاً لرعاة السباق الرابع بالإضافة إلى هيئة الإمارات لسباق الخيل ووسائل الإعلام.

شكر مقدّر

ووجّه سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموهما للسباقات.

كما تقدم سالم السبوسي بالشكر لإدارة مضمار جبل علي على جهودهم في إنجاح موسم سباقات المضمار الأصفر، وأشاد سالم السبوسي بجهود «شادويل» وأذرعها العالمية في دعم السباقات، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع المشاركين.

7 أشواط

وأعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل عن مشاركة 90 جواداً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة 498 ألف درهم. وقال: إن السباق سيشهد انطلاقة الجولة الثانية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية بمشاركة 14 جواداً.

وأضاف: إن خيول محمد خليفة البسطي ما زالت تتصدر جدول ترتيب الملاك في المضمار الأصفر، فيما حافظ المدرب دووج واتسون على صدارة المدربين، والفارس سام هتشكوت على صدارة الفرسان.

عودة الجماهير

وفي سؤال لـ «البيان الرياضي» عن احتمال عودة الجماهير إلى مدرجات مضمار جبل علي، أفاد المهندس شريف الحلواني بأن هناك آلية لعودة الجماهير إلى المضمار العائلي بنسبة 30% في انتظار موافقة هيئة الإمارات لسباق الخيل.

نظام الـ «باركود»

وأضاف الحلواني أنه سيتم اعتماد نظام الـ «باركود»، إذ سيكون بإمكان الجماهير التسجيل إلكترونياً لحضور السباق، وسيحصلون على «باركود» للدخول، ولكن لن يتم تطبيق الآلية إلا بعد موافقة هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وأكد ياسر مبروك أن البروتوكولات التي أصدرتها هيئة الإمارات لسباق الخيل في بداية الموسم تركت الحرية للمضامير في الدولة لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الخصوص، بناءً على قوانينها وإجراءاتها المرتبطة بلجان إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل إمارة.

وقال: لن يكون هناك تسرع في اتخاذ القرارات بل سيتم دراسة كل المقترحات بما يتناسب مع التطورات الحالية، مشيراً إلى أن الأولوية هي الحفاظ على سلامة الجميع.

شكر

عبّر رعاة السباق الرابع عن خالص شكرهم وتقديرهم لإدارة المضمار الأصفر لإتاحة الفرصة لهم لرعاية أشواط السباق، إذ قال رضا ساجواني ممثل «بنك دبي التجاري» إن رعايتهم للسباقات نابعة من استراتيجية البنك ، و أكد محمد البستكي ممثل «بنك الإمارات دبي الوطني» دعمهم ومشاركتهم في رعاية سباقات المضمار الأصفر خصوصاً أن رياضة الفروسية تعبر عن تراث الدولة وتاريخها الأصيل.

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