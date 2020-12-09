الجوجيتسو يفتح باب تسجيل اللاعبين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن فتح باب التسجيل لاستقبال اللاعبين الجدد وانتقال اللاعبين الحاليين بين أندية الجوجيتسو في مختلف إمارات الدولة. وأكد الاتحاد أن باب الانتقالات واستقبال اللاعبين الجدد الذي فتح في 30 نوفمبر، سيبقى متاحاً حتى 31 ديسمبر 2020.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: يعد موسم الانتقالات وتسجيل اللاعبين الجدد من أهم الفترات في بداية كل موسم رياضي، حيث تتاح الفرصة أمام المواهب الجديدة للانضمام للأندية، إلى جانب تمكين اللاعبين الحاليين من استكشاف آفاقٍ جديدة مع أندية أخرى، بشكلٍ يساعدهم على تطوير مهاراتهم.

ولضمان سلاسة انتقال اللاعبين والتعاقد مع اللاعبين الجدد، فقد اعتمدنا في الاتحاد نماذج موحّدة للعقود، تضمن لجميع الأطراف الوضوح الكامل لاشتراطات التعاقد والأحكام التي تخضع لها الأندية واللاعبون على حدٍ سواء. وتجسد نماذج العقود الموحدة التزام اتحاد الإمارات للجوجيتسو تطوير البنية التحتية الإدارية والتنظيمية لعمل مختلف الجهات المعنية من الأندية والأكاديميات واللاعبين».

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