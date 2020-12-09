«تحدي الحبتور» للتنس تزداد توهجاً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ازدادت بطولة تحدي الحبتور للتنس للسيدات المقامة حالياً بمنتجع وفندق الحبتور غراند بالجميرا، التي تستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري، والتي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار أمريكي، توهجاً في يومها الثالث من خلال نتائج اللاعبات على صعيد الفردي والزوجي على حد سواء، حيث أسفرت نتائج الفردي عن فوز المصنفة الخامسة التشيكية كاترينا على الهندية أنكيتا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة ، وخروج الروسية جاسبارينا بسبب إصابتها بعد أن كانت متقدمة 5 -3، في المجموعة الأولى على اللاعبة المغمورة ميكا داجان فروختمان التي تأهلت من الأدوار التمهيدية وواصلت تقدمها في المباراة الثانية وتخطت المصنفة الـ12 على البطولة وأخرجتها بعد فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة ، وتواجه اليوم المصنفة الثانية في البطولة الإيطالية إليزا بيتا .

وخرجت المصرية ساندرا سمير وهي اللاعبة العربية الوحيدة في البطولة على يد الجورجية كانرين جورجو بمجموعتين مقابل لا شيء، وودعت البطولة الروسية ناتاليا المصنفة الخامسة على البطولة بعد خسارتها أمام الرومانية روز جابريللا المصنفة التاسعة بمجموعتين للا شيء.

وعلى صعيد الزوجي لم تشهد منافسات الأمس أية مفاجآت، حيث حقق الزوجي الأول الذي يضم المجرية بابوسي وزميلتها الفرنسية كريستينا الفوز.

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