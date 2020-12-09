ختام ناجح لبطولة الإمارات الشاطئية للتنس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت بنجاح كبير أول من أمس منافسات النسخة الأولى لبطولة الإمارات الشاطئية بالتنس التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من 27 دولة، وبواقع 10 فرق نسوية و15 للرجال، وأقيمت في منتجع الحبتور غراند في الميناء السياحي بدبي.

وأحرز الثنائي الجنوب أفريقي تيان برينديكس والإسباني إيميليو ميساس المركز الأول في فئة الرجال، وفي منافسات السيدات فازت باللقب الثنائي الإسبانية مارتا ابرياز والكندية دانيا أبوزيد، ومثّل الإمارات في هذه البطولة لاعبان اثنان، حيث شارك اللاعب عبدالله أهلي مع الجزائري معمار أمين، كما شارك اللاعب عمر البستكي مع المصري أحمد الغطفاري.

وتوّج ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس الفائزين الأوائل بحضور السويسري فاريفار تانهاي عضو لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس.

وبارك المرزوقي للفائزين متمنياً لهم المزيد من النجاح، مؤكداً أن تزامن إقامة البطولة مع الاحتفال باليوم الوطني أضاف لها بُعداً احتفالياً مميزاً أيضاً، وبيّن أن نجاح البطولة شكّل نقطة للانطلاق مستقبلاً بتنظيم العديد من البطولات الشاطئية تمهيداً لبناء منتخب قوي .

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