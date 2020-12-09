حمدان بن محمد يشهد تحديات «اللقايا» بالمرموم

المصدر: دبي - وام

تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أشواط سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في افتتاح جولة جديدة من سباقات المرموم والتي أقيمت على مدار 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

ونجح شعار العاصفة مجدداً في إعلاء كلمته من خلال الأشواط الرئيسة الأربعة وتمكنت المطايا تحت قيادة المضمر غياث الهلالي من حسم الصدارة مؤكدة قدراتها العالية وإمكاناتها الكبيرة، وحسمت «الشاهينية» الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات في زمن قدره 7:36:4 دقائق، فيما احتاجت «الشاهينية» الأخرى لزمن قدره 7:41:9 دقائق للحصول على قمة البكار المهجنات في الشوط الثاني.

وكان تحدي اللقايا الجعدان المحليات من نصيب هجن العاصفة بواسطة «شاهين» الذي قاده غياث الهلالي للصدارة في زمن بلغ 7:34:1 دقيقة وكسب التحدي الرابع للقايا الجعدان المهجنات «شاهين» لهجن العاصفة الذي قطع الرحلة في توقيت قدره 7:43:0 دقائق.

واستكملت هجن أبناء القبائل صباح أمس، تحدياتها في الأسبوع السابع لسباقات المرموم وذلك من في ستة عشر شوطاً في سن الحول والزمول أقيمت على ميدان المرموم لمسافة ثمانية كيلومترات.

وأهدت «فلك» مالكها سلطان عبدالله حميد الشر الخاطري ناموس الشوط الرئيس للحول المحليات وذلك من خلال وصولها لخط نهاية السباق في زمن قدره 12:59:2 دقيقة فيما تألقت «الظبي» بشعار محمد سلطان سعيد المالكي في ثاني الأشواط للحول المهجنات وتمكنت من حسم الأمور في توقيت قدره 13:04:8 دقيقة.

وكسب «شهار» التحدي في الشوط الثالث للزمول المحليات حيث قطع الرحلة بشعار مالكه علي راشد سيف الشاوي الغفلي في زمن بلغ 13:15:1 دقيقة، أما «الهلالي» المملوك لسهيل راشد الشاوي الغفلي فقد كان هو صاحب ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات وذلك في توقيت قدره 13:09:9 دقيقة.

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