اكتمال عقد نجوم «موانئ دبي » للغولف

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

اكتمل عقد المتأهلين إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تنطلق غداً وتستمر حتى الأحد المقبل بعد المنافسة المشتعلة في الأسبوع قبل الأخير من موسم الجولة الأوروبية 2020، الذي شهد إقامة بطولات في دبي وجنوب أفريقيا، حيث حجز الفرنسي أنطوان روزنر مكانه في الحدث الختامي بعد فوزه بلقب بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، بينما فاز الجنوب أفريقي كريستيان بيزويدنهوت على أرضه متوجاً بلقب بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة لينتقل إلى المراكز الخمسة الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز