هاميلتون ينتظر سلبية اختبار كورونا للتسابق في فورمولا 1 بأبوظبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد لويس هاميلتون، أن حالته الصحية تتحسن، وأنه جاهز للمشاركة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي الأسبوع المقبل، بعد أن مر بأحد "أصعب الأسابيع"، حسب وصف السائق البريطاني، بعد إصابته بفيروس كورونا واستبعاده من سباق البحرين.

وأكمل بطل العالم سبع مرات، التمرين الأول اليوم الثلاثاء، ويأمل أن يتمكن من العودة إلى نهائي موسم 2020 الأسبوع المقبل، والذي يحتاج للمشاركة فيه إلى نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا، وقال هاميلتون، إنه عاد إلى التدريب، ويشعر بتحسن، ويأمل أن يكون قادرًا على العودة إلى الفورمولا 1 في أبوظبي.

ونشر هاميلتون أول رسالة فيديو له منذ أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ليحل محله السائق جورج راسل، فيما قضى هاميلتون، فترة العزلة في فندقه بالبحرين، والتي تنتهي بعد غدً الخميس.

قال هاميلتون في رسالته بالفيديو: "مرحباً بالجميع، أتمنى أن تكونوا بخير، وأنا أعلم أنني تغيبت هذا الأسبوع الماضي، لكنه كان بالتأكيد أحد أصعب الأسابيع التي مررت بها، وكنت أركز فقط على التعافي، ومحاولة استعادة لياقتي حتى أتمكن من العودة إلى السيارة والمشاركة في السباق النهائي بأبوظبي".

وأضاف: "استيقظت اليوم وأنا أشعر بالارتياح، وحصلت على أول تمرين لي، لذا أردت فقط أن أبعث لكم يا رفاق برسالة إيجابية وأعلمكم أنني بخير، وأشكر كل واحد منكم على إرسال الرسائل ومقاطع الفيديو الرائعة".

ولم يذكر منشور هاميلتون أنه خضع لاختبار سلبي حتى الآن، وعانى من أعراض كورونا الخفيفة، ونشر اختباراً إيجابياً، وإعادة الاختبار أمس الاثنين، وهناك بروتوكولات مكثفة يتم تشغيلها حول سباق الفورمولا 1 في أبوظبي.

وعلى الرغم من أن الحدث يبدأ بعد غدٍ، مع أول عمل على المسار، ولكن يمكن تصور عودة هاميلتون إلى الملاعب في وقت متأخر مثل جلسة التصفيات يوم السبت المقبل، وتنص قواعد الاتحاد الدولي للسيارات على أنه يمكن للسائقين التنافس في سباق الجائزة الكبرى، إذا كانوا قد شاركوا في جلسة تدريب واحدة على الأقل في نهاية هذا الأسبوع، والتي يتم تضمين التأهل منها.

وأكد رئيس مرسيدس، توتو وولف، لشبكة "سكاي"، أن راسل الذي عادة ما يتسابق مع ويليامز، وكاد يفوز بمكان هاميلتون في البحرين، سيحل مرة أخرى بديلاً لبطل العالم إذا كان السائق البالغ من العمر 35 عاماً، لا يزال يعاني من فيروس كورونا، كما سيكون السائق الاحتياطي ستوفيل فاندورن، خياراً لمرسيدس للمشاركة في تدريب الجمعة فقط، إذا تمكن هاميلتون من العودة اعتباراً من يوم السبت فصاعداً.

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