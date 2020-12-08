اكتمال عقد نجوم «جولة موانئ دبي العالمية» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

اكتمل عقد اللاعبين المتأهلين إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تنطلق غداً وتستمر حتى الأحد المقبل على ملعب «الأرض» بملاعب عقارات جميرا للغولف تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بمشاركة حصرية لأفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي.

واكتمل عقد المتأهلين بعد المنافسة المشتعلة في الأسبوع قبل الأخير من موسم الجولة الأوروبية 2020، الذي شهد إقامة بطولات في دبي وجنوب أفريقيا، حيث حجز الفرنسي أنطوان روزنر مكانه في الحدث الختامي بعد فوزه بلقب بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، بينما فاز الجنوب أفريقي كريستيان بيزويدنهوت على أرضه متوجاً بلقب بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة لينتقل إلى المراكز الخمسة الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي».

ويقتصر حضور البطولة على الضيوف المدعوين، ويمكن لعشاق اللعبة متابعة المنافسات على قناة دبي الرياضية بالإضافة إلى مواكبة كل الأحداث على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي للجولة الأوروبية

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز