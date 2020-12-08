حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا بالمرموم

المصدر: البيان الإلكتروني

تشرف ميدان المرموم، مساء اليوم الثلاثاء بالحضور الكريم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، متابعاً لأشواط سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في افتتاح جولة جديدة من سباقات المرموم، وأقيمت التحديات على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومتر.

ونجح شعار العاصفة مجدداً في إعلاء كلمته من خلال الأشواط الرئيسية الأربعة، وتمكنت المطايا تحت قيادة المضمر غياث الهلالي من حسم الصدارة مؤكدة على قدراتها العالية وإمكانياتها الكبيرة، وحسمت (الشاهينية) الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات في زمن وقدره 7:36:4 دقائق، فيما احتاجت (الشاهينية) الاخرى لزمن وقدره 7:41:9 دقائق للحصول على قمة البكار المهجنات في الشوط الثاني.

وكان تحدي اللقايا الجعدان المحليات من نصيب هجن العاصفة بواسطة (شاهين) الذي قاده غياث الهلالي للصدارة في زمن بلغ 7:34:1 دقائق، وكسب التحدي الرابع للقايا الجعدان المهجنات (شاهين) لهجن العاصفة الذي قطع الرحلة في توقيت وقدره 7:43:0 دقائق.

حول وزمول أبناء القبائل

استكملت هجن أبناء القبائل صباح الثلاثاء الثامن من ديسمبر تحدياتها في الاسبوع السابع لسباقات المرموم وذلك من خلال ستة عشر شوطاً في سن الحول والزمول أقيمت على ميدان المرموم لمسافة ثمانية كيلومتر.

وأهدت (فلك) مالكها سلطان عبدالله حميد الشرّ الخاطري ناموس الشوط الرئيسي للحول المحليات وذلك من خلال وصولها لخط نهاية السباق في زمن وقدره 12:59:2 دقائق، فيما تألقت (الظبي) بشعار محمد سلطان سعيد المالكي في ثاني الأشواط للحول المهجنات وتمكنت من حسم الأمور في توقيت وقدره 13:04:8 دقائق.

وكسب (شهار) التحدي في الشوط الثالث للزمول المحليات حيث قطع الرحلة بشعار مالكه علي راشد سيف الشاوي الغفلي في زمن بلغ 13:15:1 دقائق، أما (الهلالي) المملوك لسهيل راشد الشاوي الغفلي فقد كان هو صاحب ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات وذلك في توقيت وقدره 13:09:9 دقائق.

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