رئيس الاتحاد الإسرائيلي يشيد بـ «دبي للشطرنج»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قام الدكتور زفيكا باراكي رئيس الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج بزيارة نادي دبي للشطرنج والثقافة حيث استقبله أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة النادي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وعبر رئيس الاتحاد الإسرائيلي عن سعادته بتواجده في إمارة دبي ، وأكد على أن الاتحاد الإسرائيلي يطمح للتعاون وتبادل الزيارات مع نادي دبي للشطرنج، واستعداد الاتحاد للتبادل الفني بالإضافة إلى مشاركة فريق من دبي في منافسات ودية بإسرائيل، وكذلك تشجيعه للاعبين الإسرائيليين المتميزين للمشاركة في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج البطولة الأشهر في الشرق الأوسط.

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