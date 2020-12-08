راشد البلوشي بطل الهواة المواطنين في «السلم للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، انطلقت أمس، منافسات النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بإقامة سباق الهواة المواطنين لمسافة 127 كلم في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم، وبجوائز تبلغ مليون درهم، واحتفظ راشد البلوشي دراج «تريك إم 7»، بلقب فئة الهواة، وقطع مسافة السباق في 3.09.30 ساعات، وجاء ثانياً ياسر البلوشي «شرطة دبي»، محققاً 3.09.33 ساعات، ثم حارب إبراهيم «تريك إم 7» في 3.13.41 ساعات. ونال فريق «تريك إم 7» المركز الأول، بمجموع أفضل 3 دراجين بالفريق، بواقع 9.37.00 ساعات.

شكر

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه ورعايته لبطولة السلم للدراجات الهوائية، حيث وجّه سموه بتنظيمها، ووفر لها كل عوامل النجاح، لكي تكون ملتقى ممارسي رياضة الدراجات الهوائية من الهواة والمحترفين، من أبناء الدولة والمنطقة، ومن المقيمين على أرضها الطيبة. وأشاد الفلاسي بنجاح السباق الأول للنسخة الخامسة، الذي تم تنظيمه وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة، للحفاظ على سلامة المشاركين والمنظمين، والذي شارك فيه 71 متسابقاً إماراتياً، يمثلون عدداً من الفرق الوطنية الهواة، أو بصورة فردية.

وعبّر الفلاسي عن سعادته بالمستويات الفنية التي قدمها المشاركون، والتي كشفت عن تطور كبير في أداء الدراجين الإماراتيين، واستفادتهم من المشاركة في التدريبات المستمرة على مدار العام، والسباقات التأهيلية للبطولة، وكذلك خوض منافسات البطولة، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر ثقافة الدراجات الهوائية، ورفع مستوى ممارسيها، والاستفادة من المضامير الواسعة المشيدة وفق أحدث المواصفات العالمية، وتتيح للدراجين ممارسة هوايتهم بأمان.

ورفع راشد محمد البلوشي، بطل سباق الهواة الإماراتيين، أسمى عبارات الشكر، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه اللا محدود لرياضة الدراجات الهوائية، وقال: نحن محظوظون بالبطولة، التي تتضمن أغلى سباق في العالم للهواة، بفضل دعم وتوجيهات سموه.

وأشار البلوشي إلى أن فوزه بالمركز الأول، جاء بصعوبة كبيرة، لقوة المنافسة، وأنه ثمرة عمل جماعي لفريق «تريك إم 7».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز