حشر آل مكتوم يشيد بـ«دولية الحبتور للتنس»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أشاد الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، بالنسخة الجديدة من بطولة الحبتور الدولية للسيدات، التي تعد إضافة جديدة للبطولات التي تقام في الدولة ويشارك فيها عدد من اللاعبات المصنفات الدوليات في اللعبة، وتتميز بالتنظيم المميز وحسن الضيافة، ما يعكس الصورة الحضارية المميزة للدولة عالمياً، وأكد أن تعاون اتحاد التنس مع بطولة الحبتور الدولية ساهم بدور فاعل في النقلة النوعية لتنس الإمارات، مشيراً إلى أن الاتحاد يوفر كل الإمكانات لدعم استمرار نجاح البطولة. وانطلقت أمس الأدوار الرئيسية للبطولة وخلت مباريات اليوم الأول من المفاجآت.

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