«التحكيم الرياضي» ينظر 13 قضية

المصدر: (أبوظبي - موفق محمد)

نظم مركز التحكيم الرياضي في دائرة القضاء في أبوظبي أمس، منتدى «نظرة في عالم القانون الرياضي»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمعنيين بالشأن الرياضي.

وأكد ضرار الفلاسي نائب رئيس المركز أن إجمالي عدد الدعاوى التي نظرها المركز منذ بدء عمله يونيو الماضي وصل إلى 13 قضية، وأشار إلى أن العقود الجديدة للاعبين تم تعديلها وتم إدراج نصوص حددت مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بأنه الجهة المسؤولة عن الفصل في النزاعات الرياضية الناشئة، وقال: نهدف لحل وفض النزاع قبل الوصول أو اللجوء إلى المحاكم، كما يعكف المركز على مباشرة القضايا افتراضياً، بما سيسهم في مباشرته لقضايا من خارج الدولة.

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