«الهيئة» تعتمد بروتوكولات عودة نشاط السباحة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد عبد الله الوهيبي، الأمين العام لاتحاد السباحة أن الاتحاد تلقى رسمياً بروتوكولات عودة الأنشطة الرياضية، ومن ضمنها نشاط السباحة إيذاناً بعودة التدريبات والأنشطة الرياضية في الأندية استعداداً لعودة البطولات مع بداية العام الجديد ببطولات تنشيطية.

وكانت بطولات السباحة، توقفت في منتصف مارس الماضي مع تفشي فيروس كورونا.

وقال الوهيبي: «تلقى الاتحاد البروتوكول المعتمد من الهيئة العامة للرياضة لعودة النشاط وتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية، وأهمها التقيد بالمبادئ العامة لافتتاح المرافق الخدمية والترفيهية في فترة التعايش مع كوفيد 19، وتأجيل المسابقات الرياضية لمن هم دون 18 عاماً، والتوصية بمنع الحضور الجماهيري لكل المنافسات حتى إشعار آخر، إضافة إلى دليل إجراءات سفر الفرق الرياضية المحلية للمعسكرات والبطولات الخارجية، وغيرها من الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم البطولات».

وأشار الوهيبي إلى أن بروتوكولات عودة النشاط تضمن العديد من التعليمات منها بروتوكول المنشأة، الموظفون والعاملون والمدربون، الرياضيون، أولياء الأمور، معسكرات التدريب، إضافة إلى بروتوكول إقامة البطولات، وتضمن كل منها العديد من الإجراءات الاحترازية.

وأكد الوهيبي أن البروتوكول يسمح للأندية الآن ببداية الاستعداد للبطولات والروزنامة الذي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، مشيراً إلى أن المنافسات ستبدأ بكأس الإمارات.

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