سلتا شباب الأهلي والوحدة أمام تحدي العلامة الكاملة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

يتطلع فريقا شباب الأهلي والوحدة، لمواصلة انتصاراتهما، وحصد العلامة الكاملة في دوري كرة السلة، حين يخوضان في السابعة من مساء اليوم، الجولة الثالثة في إياب الدور التمهيدي، ويدافع شباب الأهلي عن صدارة فرق مجموعته الأولى، أمام مضيفه الوصل، ويحل الوحدة ضيفاً على الجزيرة، في لقاء يسعى خلاله الضيوف للانتصار السابع على التوالي.

كما تشهد الجولة في التوقيت نفسه، لقاء البطائح ومضيفه النصر، في مواجهة يسعى فيها الفريقان لحسم المركز الثالث للمجموعة الأولى، فيما يلتقي العين وضيفه بني ياس لحساب المجموعة الثانية.

ويسعى شباب الأهلي أمام الوصل، إلى حصد الانتصار السادس على التوالي، والارتقاء إلى النقطة 12، التي تضمن له فض شراكته على صعيد المركز الأول مع الشارقة، المرتاح في هذه الجولة، فيما يسعى الوصل لتحقيق انتصاره الأول، للتخلي عن المركز الأخير، والارتقاء إلى النقطة الثامنة.

وفي المجموعة نفسها، يتطلع البطائح إلى حسم المركز الثالث، والارتقاء إلى النقطة 11، إلا أن طموحاته تصطدم بالنصر، الساعي إلى النقطة التاسعة.

ويدرك الوحدة، متصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، صعوبة تكرار فوزه على الجزيرة ذهاباً «87 - 68»، خصوصاً أن الجزيرة يتطلع إلى حصد نقطتي المباراة، التي تعزز من حظوظ الارتقاء إلى المركز الثالث، للوصول إلى النقطة التاسعة.

وفي لقاء صالة العين، يدخل صاحب الضيافة مباراته بشعار حصد انتصاره الأول في البطولة، مقابل سعي بني ياس لتكرار فوزه ذهاباً «87 - 60»، وخطف نقطتي المباراة، للمحافظة على مركزه الثالث في المجموعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز