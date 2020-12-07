100 مشارك في بطولة اليوم الوطني «للإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بطولة اليوم الوطني للرياضات الإلكترونية والتي أقيمت بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، والتي أقيمت منافساتها بمركز «تايم سكوير» بمدينة دبي وبمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، وتضمنت البطولة لعبة «سوبر سماش» و«فيفا» لكرة القدم و«مورتال كومبت» و«تيكن» للفنون القتالية.

وعبر المستشار سعيد علي الطاهر، أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة وعدد المشاركين فيها والذي يدل على مدى الاهتمام الجماهيري بالرياضات الإلكترونية في الدولة.

وأكد الطاهر أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البطولات والتي تندرج ضمن أهداف الجمعية والمتمثلة في تأسيس قاعدة رياضية احترافية في هذا المجال، وفي الوقت نفسه توعية الجيل الجديد والاهتمام بهم، مقدماً الشكر لكافة الرعاة والذين ساهموا في إنجاح البطولة.

ومن جانبه قال عبدالله اللوز، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمدير التنفيذي لشركة أبرايزينج إن البطولة نجحت في استقطاب عدد كبير من محبي الرياضات الإلكترونية وكشفت لنا عدداً من اللاعبين الذين سوف يشكلون في المستقبل النواة لتأسيس فريق إماراتي قادر على المنافسة في البطولات المحلية والعالمية.

وتقدم اللوز بخالص الشكر والتقدير لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية على دعمها للبطولة وتواجدها مما كان له الأثر الكبير.

وبدوره أشاد عبدالرحمن عبدالله، عضو المكتب الاستشاري للجمعية، مدير البطولة بالنجاح الذي حققته البطولة والتي جاءت بالتزامن مع اليوم الوطني، وشهدت مشاركة واسعة من كافة أفراد المجتمع.

وقال: إن مثل هذه البطولات تساهم في اكتشاف المواهب وتطوير العلاقة بين جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية ومحبي هذه الرياضة والتي تمكنا من التعريف اكثر بالدور الذي نقوم به على المستوى الرياضي والاجتماعي.

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