مهرجان عجمان للدراجات المائية: شكراً «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية شكر وثناء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، تقديراً على الجهود الكبيرة التي يبذلها النادي من أجل تطوير الرياضات البحرية في الدولة، وذلك الدعم الكبير الذي قدمه للجنة المنظمة لمهرجان عجمان البحري في دورته الثانية من أجل إنجاح سباق ماراثون الدراجات المائية الذي أقيم الجمعة الماضية على كورنيش المدينة.

وقدم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي درعاً إلى النادي تسلمه محمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي، في الحفل الختامي للمهرجان، والذي اشتمل على سباق ماراثون الدراجات المائية والذي نظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع النادي وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

كما أشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بدور نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إنجاح المهرجان الكبير يوم الجمعة الماضية، مؤكداً أن اللجنة المشرفة فنياً على السباق قدمت جهداً مميزاً وعملاً احترافياً من خلال مراحل السباق، لا سيما في ظل دعم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السَبّاق دوماً في تقديم المبادرات الهادفة.

تعاون

بدوره، أعرب محمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن سعادة الإدارة بالتعاون المستمر والمثمر مع دائرة التنمية السياحية في عجمان واللجنة المنظمة لمهرجان عجمان البحري الثاني، مؤكداً أن النادي وبتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار حريص على تحقيق التعاون مع كافة الجهات بما يخدم المصلحة العامة، ويعكس دور النادي في تطوير الرياضات البحرية ونشر مختلف الألعاب المائية.

وفي نتائج المهرجان، استطاع المتسابق سلطان داوود الرميثي الفوز بالمركز الأول في فئة فوق 40 عاماً على متن دراجته رقم 16، فيما حل ثانياً المتسابق محمد عبد الغفار على متن الدراجة رقم 10، كما تفوق وبجدارة في فئة المحترفين المتسابق سلمان يونس العوضي على متن دراجته رقم 7، وحل ثانياً مانع حبيب المرزوقي على متن دراجته رقم 13، ونال المركز الثالث سالم اليافعي على دراجته رقم 14.

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