ثنائي لبناني بطلاً لدورة الكرة الشاطئية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توج الثنائي اللبناني شفيق صليبا وجو قزي، والثنائي المكون من اللاعبتين البرازيلية سيس فييرا والفرنسية غلاديس، أبطالاً لدورة الكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، والتي أقيمت على شاطئ فندق شيراتون جميرا بيتش ريزيدنس، بمناسبة اليوم الوطني 49، ونظمتها شركة أم في بي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

واحتل فريقان من الجامعة الأمريكية في دبي، المركزين الثاني والثالث في مسابقة الرجال، إذ حصل الثنائي المكون من الصربي اليكس والكازاخستاني إليا على الوصافة، والثنائي الجزائري بوزار واليمني جار الله، على المركز الثالث.

فيما حصل على المركز الثاني في مسابقة السيدات، الثنائي اللبناني ميرا عدره وأيا مطر، وعلى المركز الثالث، الثنائي الأرجنتينية مرسيدس باسوتو والنرويجية أنيا بورشيم.

والجدير بالذكر أنه تنافس في البطولة لاعبون مثلوا 19 دولة، وقام بالتتويج منظم البطولة اللاعب الدولي اللبناني منير عبوشي، واللاعب السابق أسامة سعيد.

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