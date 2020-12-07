«دولية الإمارات للبولو» تنطلق غداً

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنطلق غداً النسخة 20 من بطولة الإمارات الدولية للبولو في أبوظبي والتي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ، وتبلغ جوائزها 100 ألف دولار، وتقام المباريات من دون جمهور مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت قرعة البطولة عن لقاء فريقي بن دري، وغنتوت بالمباراة الافتتاحية بملعب الشيخ زايد الرئيس بنادي غنتوت، ويلتقي يوم الخميس غنتوت مع أبوظبي ، ويلعب بن دري مع أبوظبي 12 الجاري فيما تقام المباراة النهائية 15 منه بملعب الشيخ زايد.

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