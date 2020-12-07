«الأولمبية الوطنية» تدعم ترشح العتيبة لرئاسة «دولي الملاكمة»

المصدر: (دبي - وام)

وجهت الأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية، رسالة للجان الأولمبية في العالم تطالبها بدعم ترشيح أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة لمنصب رئيس الاتحاد الدولي في الانتخابات المقررة السبت المقبل، وأكدت اللجنة أن العتيبة كفاءة رياضية مميزة، يملك خبرات إدارية كبيرة على مدار 25 عاماً في الحقل الرياضي، تدرج فيها من المحلية إلى العالمية، ويملك رؤية طموحة لخدمة اللعبة في العالم، وهوعضو اللجنة الأولمبية بالإمارات من 2016، وعضو فاعل في عدة منظمات مجتمعية بالدولة. وعبر العتيبة عن تقديره لدعم اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن مشروعه يهدف لتحقيق الحوكمة والشفافية والتطوير بالمنظمة الدولية.

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