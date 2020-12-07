الإمارات تنظم «عربية السلة» في فبراير

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

اعتمد الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، بطولات موسم 2020 - 2021 وفي مقدمتها بطولة منتخبات الرجال التي تستضيفها الإمارات في فبراير 2021 بعد تعديل موعدها من يناير، فيما تقدمت 3 أندية لاستضافة بطولة الأندية للرجال وهي الاتحاد السكندري والرادسي التونسي وبابل اللبناني، فيما طلب ناديا الفحيص الأردني وهليوبوليس المصري تنظيم بطولة السيدات، وأبدى الاتحاد المصري رغبته في استضافة بطولتي تحت 16 سنة للشباب والشابات،وتقررإلغاء تحصيل رسوم تنظيم البطولات، لتخفيف العبء عن الاتحادات.

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