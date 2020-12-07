بن ثعلوب: الرياضة رسالة عالمية تخدم المجتمع

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، سفير الصداقة والسلام والإنسانية بالاتحاد الدولي للجودو، باختيار النمساوية سابرينا، والبرازيلي فلافيو، سفيرين للاتحاد الدولي في مجال المناخ، ضمن مبادرة الاتحاد الدولي لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وجهودها للحفاظ على البيئة، مؤكداً أن الرياضة رسالة عالمية تخدم المجتمع وقال: إن سابرينا، ناشطة مجتمعية، وساهمت في تطوير البرامج التعليمية بعدد من دول آسيا، ويعمل فلافيو لتوفير حياة أفضل للشباب الذين يعيشون في ظروف صعبة بالبرازيل، وله عدة برامج إنسانية في بلاده.

وأضاف: رسالة الاتحاد الدولي تتجاوز تنظيم البطولات،وتهدف لتطبيق برامج تخدم المجتمع، وتسهم في رفع المعاناة عن اللاجئين، وتطبق مشروعات لتثقيف الشباب، وتحسين المناخ، وفي عام 2019، قام الاتحاد بزراعة 6 آلاف شجرة في العالم بمناسبة اليوم العالمي للجودو.

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