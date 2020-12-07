«السلم للدراجات».. النسخة الخامسة اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ينطلق اليوم أول سباقات النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وتضم البطولة 4 سباقات، بواقع 3 للرجال في ديسمبر ويناير وفبراير المقبلين، وسباق للسيدات في يناير المقبل، بمجموع جوائز يتجاوز 3 ملايين درهم.

ويقام سباق اليوم، ضمن فئة الهواة الإماراتيين، وهو الأكبر من نوعه من حيث قيمة الجائزة المالية المخصص له، والتي تبلغ 1 مليون درهم، كما يمتد لمسافة 127 كلم، وبمشاركة 60 دراجاً، بواقع 20 متسابقاً من أصحاب المراكز الأولى في النسخة الرابعة العام الماضي، و40 من المتأهلين من السباقات التأهيلية، التي أقيمت في الفترة الأخيرة، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وقامت اللجنة المنظمة بتأمين مسار السباق، وتهيئة جميع الظروف اللازمة، لضمان نجاح السباق، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الداعمة للحدث، إلى جانب إنجاز خطوات ضمان صحة وسلامة، جميع المشاركين، الذين يجب عليهم الخضوع لفحص الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، كوفيد 19، حيث سيكون شرطاً للمشاركة، الحصول على فحص بنتيجة سلبية خلال 48 ساعة من يوم السباق، إلى جانب تهيئة جميع الجوانب اللوجستية الكفيلة بضمان سلامة الجميع، من مشاركين وعاملين ومتابعين في موقع الحدث.

إجراءات

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، التي يرأسها الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، عمير بن جمعة الفلاسي، وتضم في عضويتها ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، كافة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بالحدث.

وتستمر بطولة السلم للدراجات الهوائية، حتى شهر فبراير المقبل، حيث يقام السباق الرئيس الثاني في يناير المقبل، وهو مخصص لفئة المحترفين «النخبة» لمسافة 127 كلم، وبجوائز مالية تبلغ مليون درهم إماراتي، ويشمل جنسيات المواطنين والأجانب المقيمين ودول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 10 مشاركين من كل دولة، بمجموع 80 متسابقاً.

ويقام في يناير أيضاً، سباق السيدات المخصص للمواطنات فقط، بمشاركة 60 فتاة، ولمسافة 30 كلم، على أن يتم الكشف عن جوائزه المالية لاحقاً.

وسيكون الختام في فبراير المقبل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين، بمشاركة 60 دراجاً، يتنافسون لمسافة 127 كلم، بجوائز مالية تبلغ مليون درهم، يشارك فيه أصحاب المراكز العشرين الأولى من السباق الأول هذا الموسم، مع إقامة سباق تأهيلي لاستكمال بقية المقاعد الأربعين الأخرى.

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