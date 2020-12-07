البرازيل تتصدر أول أيام «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في ريو

المصدر: ريو دي جانيرو - وام

سيطرت البرازيل على صدارة الترتيب العام في منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، المقامة حالياً على صالة كاريوكا أرينا 1 في المجمع الأولمبي بمدينة ريو دي جانيرو، حيث حصدت 115 ميدالية ملونة، وسط مشاركة 7 دول في البطولة، فيما حلت تشيلي في المركز الثاني، والأرجنتين في المركز الثالث.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو أن منافسات اليوم الأول كانت قوية.

وقال البحري: «تم إيقاف نزالات اليوم الأول لمدة ربع ساعة لإعادة تعقيم المكان بالكامل، وأستطيع القول إن الإمارات كسبت التحدي لتنظيم أول بطولة رياضية في العالم بمكان واحد يشارك فيها أكثر من 1000 لاعب ولاعبة بعد انتشار جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الكثير من مسؤولي الاتحادات الوطنية والقارية قدموا التهنئة لعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على هذا النجاح الكبير، وعلى تطبيق منظومة القوانين الجديدة على كل الفئات المشاركة».

شكر

من ناحيته عبّر والتر ماتوس رئيس الاتحاد البرازيلي للجوجيتسو عن شكره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، وتقديره لشجاعة القرار بتنظيم البطولة في هذه الظروف، مشيراً إلى أن جولة أبوظبي غراند سلام في ريو دي جانيرو كل عام تعتبر عيداً لأسرة الجوجيتسو في البرازيل، وأنها في العام الحالي تحمل معاني أكثر من ذلك لأنها أعادت الحياة من جديد لواحدة من أهم الرياضات في البرازيل.

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