«دولية الحبتور» لتنس السيدات تنطلق اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور خلال مؤتمر صحفي أمس عن انطلاق النسخة الـ 23 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات بداية من اليوم وحتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري بمجمع التنس بفندق ومنتجع الحبتور جراند بالجميرا بمشاركة نخبة من نجمات المستقبل.

وقال الحبتور: «إن دولة الإمارات واحة السلام والأمن والأمان بالعالم اعتادت كعادتها أن تفتح ذراعيها لاحتضان كبريات الأحداث الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والثقافية». وأضاف «رغم جائحة «كوفيد 19» إلا إننا في مجموعة الحبتور ازداد إصرارنا على مواصلة البطولة، وها نحن نقدم النسخة الـ 23 التي تشهد مشاركة 20 لاعبة من بين أفضل 100 لاعبة من المصنفات عالمياً».

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