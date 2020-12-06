100 ألف دولار جوائز بطولة الإمارات الدولية للبولو

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، عن تنظيم بطولة الإمارات الدولية للبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، في الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة فرق غنتوت للبولو، أبوظبي بولو، بن دري للبولو، والتي تتنافس على جوائز مالية بقيمة 100 ألف دولار، بجانب العديد من الجوائز العينية.

وجرت اليوم مراسم سحب القرعة، بحضور زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي، وممثلي الفرق المشاركة في البطولة الأبرز للبولو، وحسب القرعة، يلتقى في الافتتاح، بعد غد الثلاثاء، عند الرابعة مساء، بملاعب النادي، فريق بن دري، بقيادة محمد بن دري، وغنتوت، بقيادة ناصر الشامسي، ويلتقى في المواجهة الثانية، يوم الخميس، غنتوت وأبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني، أما المواجهة الثالثة، تجمع يوم السبت بن دري وأبوظبي، فيما تقام المواجهة الختامية، الثلاثاء المقبل، حسب ما تسفر عنه نتائج مباريات البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة، الالتزام خلال البطولة بكافة التوجيهات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، وفق البروتوكول الصحي، حرصاً على سلامة الجميع، من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز