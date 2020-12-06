عبد العزيز النعيمي: إنشاء نادي عجمان البحري قريباً

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أوضح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أهمية تكامل الأدوار والمزج بين الرياضة والسياحة، مشيراً إلى الدور الحيوي والفعّال الذي تلعبه الرياضات البحرية في المجتمع، مؤكداً استعداد دائرة التنمية السياحية لتبني فكرة إنشاء نادٍ للرياضات البحرية في عجمان، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» بعد تتويجه بلقب موسم الدراجات المائية في الجولة الختامية التي أقيمت على شاطئ عجمان بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال الشيخ عبد العزيز النعيمي، إن الرياضات البحرية، لها دور حيوي في المجتمع وتلبي الكثير من متطلبات الرياضة والسياحة معاً، مشيراً إلى الدور الرائد لدولة الإمارات في هذه الرياضات، مؤكداً دور نادي دبي للرياضات البحرية في هذا الصدد، مما انعكس إيجاباً في التميز الإماراتي سواء في تنظيم الفعاليات والمسابقات المختلفة، أم إعداد رياضيين حققوا كثيراً من الإنجازات داخلياً وخارجياً.

استعداد

وأوضح الشيخ عبد العزيز النعيمي، أن فكرة إنشاء نادٍ بحري في عجمان، ستكون قابلة للتنفيذ قريباً وفقاً لتعدد الأنشطة الرياضية البحرية في إمارة عجمان، مشيراً إلى استعداد دائرة التنمية السياحية لتبني الفكرة وتحويلها إلى مشروع رياضي سياحي يكون له إسهاماته رياضياً واقتصادياً، وقال إن الرياضة والسياحة وجهان لعملة واحدة ولهما ارتباط وثيق، لا سيما والرياضة تحولت إلى صناعة واقتصاد في مختلف الألعاب، والرياضات البحرية على وجه الخصوص تتميز بالارتباط الوثيق مع السياحة، لا سيما ودولة الإمارات لها من الطبيعة البحرية والبنية التحتية ما يؤهلها للعب دور مهم في هذا الجانب.

التتويج باللقب

وجرت مراسم تتويج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بطلاً لموسم الدراجات المائية في فئة فوق 40 عاماً بعدما حقق المركز الثالث في الجولة الختامية في عجمان ، مضيفاً 48 نقطة عزّزت موقفه في الصدارة برصيد 221 نقطة، فيما حقق سلطان الرميثي المركز الأول في الجولة .

ولدى فئة المحترفين توج سلمان العوضي بلقب الموسم .

وحرص الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي على تكريم الرعاة والفائزين يرافقه محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

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