«الهواة» يدشّن بطولة السلم للدراجات الهوائية غداً

المصدر: دبي-البيان الرياضي

برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنطلق غداً النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وستكون الانطلاقة غداً مع سباق الهواة الإماراتيين، الذي يعد السباق الأكبر من نوعه للهواة من حيث حجم الحدث وقيمة الجوائز المالية البالغة 1 مليون درهم مخصصة لهذا السباق فقط.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي يرأسها الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، عمير بن جمعة الفلاسي، وتضم في عضويتها ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، كافة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بالحدث.

تزامن

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على رعاية سموه ودعمه للبطولة وتوجيهات سموه بتوفير كل عوامل النجاح والدعم للبطولة والمشاركين فيها، وكذلك تفضل سموه بحضور المنافسات وتشجيع المشاركين.

وقال «من دواعي سرورنا أن يتزامن تنظيم الجولة الأولى في النسخة الخامسة لهذه البطولة مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49، ونحن إذ نرفع للقيادة الرشيدة ولشعبنا أسمى آيات التهاني والتبريكات لهذه المناسبة العظيمة التي تؤكد التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب والعمل على بناء مستقبل أكثر ازدهاراً، فإننا نبذل كل جهدنا لتنفيذ توجيهات القيادة نحو رفاهية وسعادة الشعب وصحته من خلال الرياضة».

وختم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: إن دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للرياضة عموماً ولهذه البطولة، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، تعزز مكانة الرياضة في دبي، ونحن نتشرف أن نعمل وفق هذه المنظومة التي تستهدف جعل المجتمع أكثر نشاطاً وصحة وسعادة.

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