الفرنسي روزنر بطل «الغولف في دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تُوج الفرنسي أنطوان روزنر أمس بكأس النسخة الأولى من بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية،ونال جائزة قدرها 194.310 ألف دولار وحقق روزنر في الجولة الأخيرة بملعب النار في عقارات جميرا للغولف، 8 ضربات تحت المعدل، ليتقدم إلى الصدارة بمجموع 25 ضربة تحت المعدل في الجولات الأربع، وتشارك 4 لاعبين بالمركز الثاني برصيد 23 ضربة تحت المعدل، هم الإنجليزي آندي سوليفاو والفرنسي مايكلورينز،والإيطالي فرانشيسكو لابورتا،والإنجليزي مات والاس.

وتعد البطولة هي الأحدث على روزنامة الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»،وبلغت جوائزها 1.2 مليون دولار،وقام بتتويج أصحاب المراكز الأولى كل من عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية،إقليم الإمارات، وأحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية.

وعبر روزنر عن سعادته بتحقيق الفوز الأول، في مشاركاته في بطولات الجولة الأوروبية للغولف،من الإمارات مؤكداً أن الأجواء مثالية والملعب ممتاز وأشار إلى انه يتطلع للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز