الفرنسي روزنر يتوج بلقب بطولة "الجولف في دبي"

المصدر: وام

توج اللاعب الفرنسي أنطوان روزنر بلقب النسخة الأولى من بطولة "الجولف في دبي" المقدمة من موانئ دبي العالمية البطولة الأحدث على روزنامة الجولة الأوروبية "السباق إلى دبي" والتي أقيمت على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم الذين تنافسوا على جوائز مالية تبلغ 1,2 مليون دولار أمريكي.

وجاء فوز روزنر "27 سنة" بعدما حقق في الجولة الأخيرة التي أقيمت اليوم 8 ضربات تحت المعدل ليتقدم إلى الصدارة بمجموع 25 ضربة تحت المعدل على مدار الجولات الأربعة ويرفع كأس البطولة وينال جائزة مالية تبلغ 194,310 دولار أمريكي بحضور عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وأحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات.

ويعتبر هذا الفوز الأول للاعب المصنف بالمركز 205 عالميا في مشاركاته في بطولات الجولة الأوروبية للجولف وهو الذي عبر عن سعادته بافتتاح سجله الشرفي على أرض الإمارات وقال.. " كان أسبوعا رائعا للغاية الأجواء مثالية والملعب في حالة ممتازة تمسكت بحظوظي ولعبت من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة وبالنهاية جاءت المكافأة مضاعفة بكسب اللقب أيضا وأتطلع لاستكمال مشواري هذا الأسبوع هنا بالمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية".

وانعكس مستوى الإثارة من حيث جدول الترتيب بالنظر للتقارب الكبير بين المتنافسين بعدما تشارك 4 لاعبين المركز الثاني برصيد 23 ضربة تحت المعدل فتراجع الإنجليزي آندي سوليفان الذي تصدر الترتيب لثلاث جولات إلى الوصافة بعدما اكتفى بتحقيق ضربتين تحت المعدل في الجولة الأخيرة متساويا مع الفرنسي مايك لورينزو-فيرا والإيطالي فرانشيسكو لابورتا والإنجليزي مات والاس.

وتتواصل منافسات الجولف العالمية في دبي دون توقف مع ترقب انطلاق بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تنطلق هذا الأسبوع وتحديدا بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري وتشكل البطولة الختامية لموسم "السباق إلى دبي".

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