تثبيت موعد إقامة دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة بالبحرين 2022

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا الثلاثاء الماضي اجتماعه الدوري الثاني لسنة 2020 (عن بعد) عبر تقنية الاتصال المرئي زووم، برئاسة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد والسادة نائب الرئيس والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، الى جانب مشاركة في جزء من الاجتماع للأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية.

في بداية الإجتماع حرص أعضاء المكتب التنفيذي بتقديم التهنئة الى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً وإلى الدكتور عبدالرزاق بني رشيد بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 49 , وتم مناقشة أجندة جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بالرياضة البارالمبية وأنشطتها في المنطقة، اضافة الى الحدث الرياضي الأبرز على مستوى المنطقة وهو دورة ألعاب غرب اسيا البارالمبية الثالثة البحرين 2022، حيث ناقش واعتمد المجتمعون النقاط التالية :

تثبيت موعد إقامة دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة البحرين 2022 بالفترة من 18 - 26 /02/ 2022 كما تم اعتماد ألعاب الدورة 7 رياضات بارالمبية هي : ألعاب القوى، رفع الأثقال، البوتشيا، تنس الطاولة، الريشة الطائرة، كرة الهدف، كرة السلة على الكراسي المتحركة وأيضاً اعتماد تشكيل اللجان التنظيمية والفنية المشرفة على الدورة وهم :

لجنة الاشراف والمتابعة للدورة ,اللجنة الفنية الرئيسية ,لجنة التصنيف والشؤون الطبية

كذلك تم الحصول رسمياً على موافقة واعتماد اللجنة البارالمبية الآسيوية على دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة و تم مخاطبة الاتحادات الدولية للألعاب للحصول على الاعتماد الدولي للمنافسات وتم اعتماد اللائحة الفنية للدورة وفق مقترح رئيس اللجنة الفنية والمسابقات ولجنة الاشراف والمتابعة للدورة ، واستمارات المشاركة.

وخلال الإجتماع قدّم علي الماجد أمين عام اللجنة البارالمبية البحرينية تقريراً مفصلاً حول كافة الاستعدادات والترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية التي قامت بها اللجنة المنظمة لانجاح تنظيم واستضافة دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة اشتملت على تشكيل اللجان الفنية والتنظيمية والطبية والمساندة العاملة في الدورة الى جانب الوزارات والهيئات الداعمة، واماكن المنافسات والفنادق والمواصلات وحفلي الافتتاح والختام والاستقبال والمغادرة واصدار التأشيرات وبطاقات الاعتماد.

وتوجه رئيس وأعضاء الإتحاد بالشكر والتقدير الى اللجنة المنظمة في البحرين لما تقوم به من اجراءات وأعمال لانجاح تنظيم واستضافة دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة. كما أعرب بني رشيد عن سعادته بإقامة هذه البطولة على أرض مملكة البحرين والتي تعد بيئة مثالية لإقامة البطولات، وهي فرصة لإظهار ما تتمتع به البحرين من ثقافة وتاريخ عريق، وما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية بأصحاب الهمم.

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