4 مواجهات في دوري السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

تشهد ملاعب كرة السلة اليوم، 4 مواجهات لحساب الجولة الثانية من مرحلة الإياب في الدوري في السابعة والنصف مساءً بواقع مباراتين لكل مجموعة.

حيث يلتقي العين الباحث عن فوزه الأول بالمتصدر الوحدة على صالة نادي بني ياس ضمن المجموعة الثانية ويحل الجزيرة ضيفاً على الظفرة لحساب نفس المجموعة على أن تستضيف صالتا النصر والبطائح مواجهتي المجموعة الأولى، وذلك بلقاء «العميد» مع الشارقة، والبطائح أمام الوصل.

ويتطلع العين «5 نقاط»، لتحقيق انتصارٍ يضمن له التخلي عن مركزه الأخير بالمجموعة، فيما يدخل الوحدة مباراته للارتقاء إلى النقطة 12 في الصدارة، خصوصاً أن الظفرة الوصيف يدخل اختبار الجزيرة الصعب. وفي المجموعة الأولى، يبحث حامل اللقب الشارقة عن تحقيق فوزٍ على النصر يضمن له نقطته العاشرة للدخول شريكاً على الصدارة مع شباب الأهلي.

فيما يسعى النصر لتكرار فوزه على الملك ذهاباً للارتقاء إلى المركز الثالث، خصوصاً أن البطائح صاحب الـ 7 نقاط يدخل في اختبارٍ صعب أمام الوصل.

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