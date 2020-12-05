2292 لاعباً ولاعبة في دولية الشارقة للشطرنج

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

اختتمت بطولة اليوم الوطني الدولية لشطرنج البوليت والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة قياسية هي الأكبر من نوعها بلغت 2292 لاعباً ولاعبة من 71 دولة.

أقيمت البطولة بالنظام السويسري من 30 جولة وبنظام البوليت دقيقة واحدة فقط لكل لاعب، وحقق الأستاذ الدولي الكبير الأمريكي أندريه تانغ لقب البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد رصدت جوائز بقيمة 10000 درهم للفائزين بالمراكز الستة الأولى.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن احتفال النادي باليوم الوطني هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة لدولة تمكنت قيادتها الرشيدة خلال فترة وجيزة من تحقيق الرخاء والسعادة لشعبها وللمُقيمين على أرضها الطيبة، لتغدو نموذجاً عالمياً يحتذى به في التسامح والأمن والأمان.

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