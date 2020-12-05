علم الإمارات فوق قمة سكي دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت أكاديمية متزلجي الإمارات وبالتعاون مع سكي دبي فعالية «علمنا فوق القمة» تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ49 للدولة، حيث شارك عدد من المتزلجين المنتسبين للأكاديمية في رفع العلم فوق قمة منحدر سكي دبي ابتهاجاً بهذا اليوم العزيز على قلوب المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

ويذكر أن فريق متزلجي الإمارات يقوم برحلة كل عام في فترة احتفالية اليوم الوطني، لرفع علم الدولة فوق القمم الثلجية المختلفة في العالم، وقد كانت آخرها عام 2019 فوق قمة بيكليت في منتجع فالتورانس الفرنسية بارتفاع 3114 متراً.

وأشار محمد خادم الشريك المؤسس للأكاديمية حول أهمية الحدث بالنسبة للمتزلجين قائلاً: «إن المشاركة في مثل هذه الأحداث الوطنية تزيد من إصرار الرياضيين بشكل خاص على بذل المزيد من الجهد لإحراز تقدم ومجد يليق بمكانة الدولة بين الأمم، إلى جانب غرس الروح الوطنية في نفوس أبنائنا عند ممارسة مختلف الرياضات بشكل عام».

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