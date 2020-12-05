«شاهين» بطل «اليوم الوطني» للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج «شاهين» لمحمد راشد مصبح الرميثي بلقب سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس، بكورنيش أبوظبي، بمشاركة 90 محملاً شراعياً ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49.

وحل وصيفاً في السباق براق لأحمد محمد راشد الرميثي، أما المركز الثالث فكان من نصيب زيورخ لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فيما جاء في المركز الرابع شمردل لسعيد محمد أحمد حارب، وخامساً الوصف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

توج الفائزين في السباق ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وسعيد حميد المهيري مشرف المرسى بالنادي.

وعبر أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فخره بمشاركة النادي في هذا المحفل الوطني الكبير، مؤكداً أن يوم اتحاد الوطن هو عيد للجميع ووجه التحية لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على رعاية السباق مؤكداً أن الرعاية ضاعفت من قيمته وجعلت الإثارة عنواناً بين المتنافسين في عرض البحر.

ووجه الشكر إلى المشاركين على الالتزام التام باللوائح والقوانين سواء تلك التي تخص المواصفات الفنية أو ما تخص الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع فيما هو قادم من سباقات، وهنأ الفائزين بأصحاب المراكز الأولى مؤكداً أنهم استحقوا التتويج عن جدارة واستحقاق.

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