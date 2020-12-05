1096 لاعباً في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: ريو دي جانيرو- وام

تنطلق اليوم بصالة كاريوكا أرينا في القرية الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل الجولة الثانية من النسخة السادسة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، بمشاركة 1096 لاعباً ولاعبة.

في فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، يعدون من أقوى وأفضل اللاعبين في العالم وتأتي المشاركة الكبيرة في ظل الاهتمام بالبطولة «عالمياً» ضمن استراتيجية رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في نشر بطولاتها بالعالم.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو إنه تم اطلاع عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو على جميع الاستعدادات لانطلاق الحدث، والذي طالب بتطبيق أعلى وأدق الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد حفاظاً على سلامة اللاعبين، مثلما كان عليه الأمر في الجولة السابقة بمدينة ميامي الأمريكية.

ولفت البحري إلى أن الرابطة أصبحت تركز على انتقاء المشاركين في الفئات المحددة رفيعة المستوى، خاصة أن هذه البطولة تقام في دولة تضم أسماء كبيرة من عمالقة الجوجيتسو وأكاديميات تمتاز بإتقان فن هذه الرياضة وأساليبها، حيث يوجد أكثر من مليوني ممارس لرياضة الجوجيتسو في البرازيل، ينخرطون في أكثر من 16 ألف أكاديمية تدريب خاصة، كما أن البرازيل بها أكثر من 10 آلاف لاعب مسجلين رسمياً حاصلين على الحزام الأسود.

ونوه إلى أن بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو - جولة ريو دي جانيرو- فتحت باب التسجيل أول أبريل الماضي وتم إغلاقه في 11 نوفمبر الماضي، بما يعطي مؤشراً بأن اللجنة المنظمة على موعد مع تحد جديد تنظيمياً يتطلب التشديد على الإجراءات والاشتراطات الاحترازية. وذكر أنه من المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة 186 لاعباً من أصحاب الأحزمة السوداء.

فيما سيصل إجمالي عدد السيدات من الحزام البني /‏ الأسود إلى 63 لاعبة بمشاركة أفضل 3 أكاديميات هي أكاديمية جي اف تيم وشيك مات الدولية وسيسرو كوسذا، وسيتم نقل البطولة على قناة أبوظبي الرياضية ومحطة كومباكت في البرازيل والقناة الرسمية على اليوتيوب.

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