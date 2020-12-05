«الغولف في دبي» تترقّب البطل الأول

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تقام اليوم على ملعب «النار» في عقارات جميرا للغولف الجولة الأخيرة لبطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية.

والتي تشهد تتويج البطل الأول للبطولة الأحدث في روزنامة الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، والتي يشارك فيها نخبة من أفضل لاعبي العالم يتنافسون على جوائز تبلغ 1.2 مليون دولار، ويحصل الفائز باللقب على 194.310 ألف دولار والوصيف على 125.730 ألف دولار،، كما يتم توزيع جوائز لأصحاب المراكز الـ 72 ممن بلغوا الأدوار الحاسمة.

ومن أبرز المرشحين للقب الثلاثي الإنجليزي أندي سوليفان (حقق 17 ضربة تحت المعدل في أول جولتين)، وكل من روس فيشر ومات والاس (14 ضربة تحت المعدل) ويتنافس أيضاً كل من، الألماني ماكس شميت والفرنسي أنطوان روزنر، والاسكتلندي كريج هوي (12 ضربة تحت المعدل).

وتشتد المنافسة على المراكز الأولى من أجل تعزيز رصيد نقاطهم وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام الأسبوع المقبل وتشكل البطولة الختامية لموسم «السباق إلى دبي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز