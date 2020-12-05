مهرجان الظفرة يتوّج الإبل الفائزة في شوط الجمل «تلاد 15»

المصدر: الظفرة - وام

شهدت مسابقات مهرجان الظفرة بدورته 14، منافسات قوية في مزاينة الإبل بشوط الجمل تلاد 15 عاماً، محليات، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من المهرجان.

وتفقد اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، في زيارة ميدانية لموقع مزاينة الإبل في المهرجان أمس، والإجراءات المتبعة في مسابقة مزاينة الإبل منذ لحظة دخول الإبل إلى الشبوك المخصصة، واطلع على جهود لجان التحكيم والفحص الطبي والفرز من أجل إنجاح المهرجان في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس «كورونا»

تتويج

وأعلنت اللجنة المنظمة نتائج مزاينة الإبل الجمل تلاد 15 عاماً، محليات، حيث تم تتويج 60 مطية من منقيات الإبل المحليات، وأسفرت النتائج عن فوز منقية «راشد علي المنصوري» في المركز الأول، تليها منقية «طهميمة حمد العامري»، ثم منقية سيف حمد المزروعي، ومنقية طارش المنصوري.

وبدأ أمس دخول المطايا المشاركة في شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار - محليات إلى الشبوك المخصصة، استعداداً للإعلان عن النتائج اليوم، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، خصص لهذا الشوط 10 جوائز قيمة.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ14 من مهرجان الظفرة، تقام في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس «كورونا» وتقتصر مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيول العربية الأصيلة وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومزاينة السلوقي العربي التراثي ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم.

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