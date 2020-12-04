منصور بن زايد يشهد منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء اليوم جانبا من منافسات اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى 2020 والخاص بفئة الحقايق وذلك في ميدان الهجن بمنطقة الوثبة.

كما شهد السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد ال نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي.

وثمّن المشاركون في المنافسات الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة ، واعرب ملاك الهجن عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته ودعمه غير المحدود لسباقات الهجن .

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