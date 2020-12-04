كايمر يطمح إلى مجد «الغولف في دبي» وأداء مبشر لسكيك

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تدخل بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، بداية من اليوم، جولات الحسم نحو لقب النسخة الأولى للحدث، الذي يعد الأحدث في روزنامة منافسات الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، ويقام على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 1,2 مليون دولار أمريكي.

ومع نهاية منافسات اليوم الثاني، تكون البطولة اختتمت الجولتين لتحديد اللاعبين الذين حققوا النتائج لإكمال المشوار نحو اللقب، مع إقامة الجولة الثالثة اليوم، الجمعة، والجولة الرابعة الختامية غداً.

الأفضل

وفي أبرز النتائج، سجل الإنجليزي روس فيشر 5 ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه الكلي 14 ضربة تحت المعدل، فيما حقق الإنجليزي ستيفن براون 9 ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه الكلي 11 ضربة تحت المعدل.

وأنهى اللاعب الإماراتي أحمد سكيك مشواره في البطولة العالمية، بتحقيق نتيجة مبشرة للمستقبل، بعدما حقق رصيداً مساوياً لمعدل 72 ضربة في الجولة الثانية، لينهي المنافسات بمجموع كلي يبلغ 4 ضربات فوق المعدل، في نتيجة إيجابية للاعب الهاوي، الذي يشق طريقه بشكل قوي في رياضة الغولف، وأثبت نفسه وسط مجموعة عالمية من نخبة اللاعبين المحترفين.

طموح كايمر

وتشهد البطولة مشاركة عدد من أبرز اللاعبين في العالم، الذين يمتلكون حكايات خاصة، ومنهم الألماني مارتن كايمر، الذي يتطلع لتحقيق الفوز للمرة الرابعة على أرض دولة الإمارات، بوصفه البطل القياسي في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف، التي توج بلقبها في 3 مناسبات.

وقال كايمر، حول مشاركته في هذا الحدث الجديد: «سيعني لي الكثير، أن أفوز بلقب في دبي، بعد أن حققت بالفعل ثلاثة انتصارات في أبوظبي، وأصبحت دبي واحدة من الوجهات البارزة، ليس فقط في الجولة الأوروبية، ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم».

كما سيعود نجم كأس رايدر إلى النهائي الكبير للجولة الأوروبية في الأسبوع التالي، حيث تقام بطولة جولة موانئ دبي العالمية بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، وقال: «العام الماضي كان عصيباً علي، إلا أن عدم التأهل لبطولة جولة موانئ دبي العالمية كان مؤلماً، لذا، أتطلع حقاً للعودة هذا العام».

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