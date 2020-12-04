اليوم.. انطلاق ماراثون «جيت سكي» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

يشهد كورنيش عجمان، اليوم، انطلاق مهرجان عجمان البحري الثاني بسباق ماراثون جيت سكي، الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي يشرف على الفعاليات للعام الثاني على التوالي، وبدعم وتنسيق مع شرطة عجمان، وشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

ويحظى الحدث الكبير، بدعم ورعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الذي يشارك بقوة في المنافسات، من خلال فئة فوق 40 عاماً، والتي فاز بلقبها في العام الماضي، عن جدارة واستحقاق، ويسعى هذا العام أيضاً للمحافظة على إنجازه، وسط مشاركة كبيرة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث، عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في السباق، عبر الموقع الرسمي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يومياً، حتى يوم الخميس المقبل، وذلك للمشاركين في فئتين اثنتين: الفئة المفتوحة للمحترفين (جالس) لمدة 105 دقائق، والمخضرمين الهواة (جالس) فوق 40 عاماً لمدة 60 دقيقة، بجوائز تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف درهم.

وقال صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «نُواصل في دائرة التنمية السياحية بعجمان، دعم وتطوير الأنشطة الرياضية المتنوعة، وتنظيم الفعاليات المختلفة التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارة، كوجهة سياحية بارزة، توفر تجربة متميزة للسياح والزوار».

من جانبه، أكد محمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن ثقة المسؤولين في إمارة عجمان، بقدرات النادي في الإشراف الفني والتنظيمي على فعاليات مهرجان عجمان البحري، وللعام الثاني على التوالي، تمثل دافعاً للمزيد من التعاون البناء، الذي يفتح قنوات التعاون، وخلق شراكات جديدة مستقبلاً.

إجراءات

يقام ماراثون جيت سكي، مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية، بما يشمل التحقق من درجة الحرارة للجميع قبل الدخول، وارتداء الكمامات والقفازات خلال فترة وجود اللاعبين في السباق، وتعقيم الأجهزة بعد الاستخدام مباشرة، إضافة إلى عدم السماح بوجود عدد كبير من اللاعبين للاختلاط في مكان واحد، والتباعد الاجتماعي.

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