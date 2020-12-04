منافسات قوية بشوط «الجمل تلاد 15» في «مهرجان الظفرة»

المصدر: الظفرة - وام

تواصلت منافسات الأسبوع الخامس من مهرجان الظفرة، بدورته 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي.

وشهدت شبوك مزاينة الإبل، دخول مشاركات كبيرة من قطعان الإبل، تؤكد المنافسات القوية في شوط «الجمل تلاد 15» محليات، والذي سيتوج اليوم 75 ناقة من جميلات الإبل، بعد عرضها على اللجان الطبية والفرز والتحكيم.

وتبدأ الإبل المشاركة في شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل «3 مفاريد تلاد» بكار محليات، اليوم الدخول إلى الشبوك المخصصة، استعداداً لإعلان النتائج غداً، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، خصص لهذا الشوط 10 جوائز قيمة.

ويشترط للمشاركة في الشوط، تقديم 3 مطايا سن المفاريد من الإبل المولودة في عزبة المشارك، وأن تكون الإبل مملوكة له ولأبنائه، وليست مودعة لطرف آخر، وليس له فيها شريك.

إقبال

وشهد الشوط المفتوح في مسابقة الرماية، إقبالاً كبيراً من جنسيات مختلفة لخوض المنافسات في نادي الظفرة للرماية، وخصص لها 10 جوائز قيمة، وتستمر حتى 31 الجاري، وهي مسابقة مفتوحة أمام المواطنين والمقيمين والزوار، ممن تزيد أعمارهم على 16 سنة، وتعتمد على استخدام بندقية ساكو عيار 223، والرماية لمسافة 200 متر، بوضعية الرقود، وفي إطار زمني لكل متسابق مدته 15 دقيقة، ويتم تخصيص 5 طلقات لكل رامٍ لتضبيط الهدف، و10 طلقات للمسابقة، ويسمح للرامي بعدة محاولات، وتعتمد له أعلى نتيجة.

تنسيق

حددت اللجنة المنظمة للمهرجان، بالتعاون مع إدارة نادي الظفرة للرماية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عدداً من الإجراءات الاحترازية ، من أجل سلامة المشاركين والعاملين، ومنها إجراء فحص «كوفيد 19»، قبل موعد المشاركة بـ 5 أيام، و14 يوماً للحاصلين على اللقاح كحد أقصى، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

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