5 مباريات في دوري اليد اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج )

تشهد صالات الأندية اليوم 5 مباريات بدوري رجال اليد، لحساب الجولة الثالثة، وتبرز مواجهة الشارقة وشباب الأهلي، في سيناريو مكرر هذا الموسم، حيث ينشد الشارقة الفوز للمحافظة على الصدارة، ولتأكيد فوزه في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما يتطلع شباب الأهلي للعودة بالفوز ورد الدين.

وستكون الصالة البنفسجية ، على موعد من الإثارة، عندما يستقبل فريق العين نظيره مليحة، بطموح مشترك ومشروع لطرفيه بالفوز، لمواصلة مسيرتهم الناجحة بالبطولة حتى الآن.

ويأمل الوصل العودة من دبا الحصن بالفوز، رغم إدراكه لصعوبته، عندما يواجه صاحب الأرض، دبا الحصن، الضيف الجديد على البطولة، والذي بدوره يمني النفس بتحقيق أول فوز له، عقب خسارته للجولتين السابقتين.

ينشد النصر في عقر داره، عبور فريق الظفرة، ليعوض تعثره في الجولة الماضية أمام فريق مليحة، وبنفس الوقت، سيسعى الضيف للفوز، ليضيفه لفوزه الأول على فريق دبا الحصن.

ويلتقي الجزيرة وبني ياس في لقاء أبناء العاصمة على أرض صالة فخر أبوظبي، ويسعي الفريقان للفوز، لتعويض خسارتيهما في الجولة الماضية.

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