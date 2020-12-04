جائزة زايد الكبرى للهجن تنطلق بـ 20 شوطاً للحقايق

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انطلقت، أمس، منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي، بميدان الهجن في الوثبة، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون، وشهد المنافسات، التي أقيمت على مدار 20 شوطاً في الميدان الجنوبي بالوثبة،.

وخصصت لفئة الحقايق لمسافة 4 كلم، جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الهجن، ونالت «حلف» لعلي راشد العمري، ناموس أول أشواط المهرجان، الشوط الرئيس الأول للحقايق الأبكار، محققة 5.49.2 دقائق، وفي الشوط، ونجح «نايف» لحمد العامري في إحراز لقب الشوط الرئيس الثاني المخصص للحقايق الجعدان في 5.49.3 دقائق.

وأهدت «ثقة» مالكها ماجد المري، ناموس الشوط الثالث للأبكار، محققة المركز الأول في 5.47.8 دقائق، ونال «الشامي» لسويد المنصوري، لقب الشوط الرابع للجعدان في 5.48.6 دقائق. وشهدت فئة الحقايق منافسة قوية لحصد المراكز الأولى، في ظل الجوائز المالية القيمة التي رصدتها اللجنة المنظمة للجائزة، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وانتزعت «مبشرة» لخلفان الغفلي، ناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات، في 5.49.5 دقائق، وحلقت «قمرا» لأحمد السويدي، بالشوط السادس للأبكار المهجنات، و«شغموم» لخليفة بالصوب، بالشوط السابع للجعدان المحليات، وحققت «الهايله» لحمدان النعيمي، المركز الأول بالشوط الثامن،، و«الشامخة» لمحمد الكتبي، ناموس الشوط التاسع،و«المتحد» لحمد العامري، لقب الشوط العاشر.

ونال ألقاب الأشواط من 11 وحتى 20، كل من «وعد» لراشد الغيلاني، و«مشكوره» لسيف النعيمي، و«مهاجر» لحسن اليحافي، «شلفا» لسهيل المزروعي، و«صدى» لحمد العامري، و«لافي» لحمد العامري، و«شقي» لفهيد المري، و«شاهين» لعمير العامري.

أشواط الرموز

وتتواصل اليوم منافسات جائزة زايد الكبرى مع منافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم، عبر 40 شوطاً، وتشهد الفترة المسائية، 4 أشواط للرموز، منها 2 للمفتوح و2 للإنتاج، ويحصل الفائز بالشوط الأول، والمخصص للمفتوح، على جائزة رمز كأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الرئيس الثاني، والمخصص للحقايق الجعدان، يحصل الفائز على الرمز بندقية ومليون درهم، بينما يحصل الفائز بالشوط الرئيس الثالث، والمخصص للأبكار الإنتاج، على كأس ومليون درهم، وفي آخر أشواط الرموز لفئة الحقايق الجعدان إنتاج، فالجائزة ، الرمزبندقية و800 ألف درهم.

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